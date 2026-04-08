株式会社サイバーエージェントは今年2月6日に、2026年第1四半期の連結決算を発表しました。連結売上高は前年同期比14.0%増の2323億円、営業利益は181.8%増の233億円となり、売上・利益ともに第1四半期として過去最高を更新する、好調な滑り出しとなっています。今回の決算で最も注目すべきは、長年にわたり先行投資フェーズにあった「メディア＆IP事業」の収益構造が大きく変わったことです。売上高は、前年同期比12.5%増の626億円