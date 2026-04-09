関メディ・井戸総監督と臼井メンタルコーチが語る「心と技術」の繋がり大舞台で力を発揮できずに悩む選手や指導者は多い。プレッシャーに打ち勝つには――。3月末に沖縄で行われた「2026エスプランナーカップ 第10回全日本選抜中学硬式野球大会」で2年ぶり2度目の優勝を飾った関メディベースボール学院は、初めてメンタルコーチをベンチ入りさせた。井戸伸年総監督は「ジュニア層にもメンタルの大切さを感じてほしい。それを証明