大谷選手の広告起用を追い風に、ファミリーマートは事業利益が過去最高となりました。ファミリーマートが発表した2026年2月期の連結決算で、本業のもうけを示す「事業利益」は前の期より152億円増えて1002億円と、過去最高となりました。大谷翔平選手をアンバサダーに起用したおむすびの販売が好調だったほか、“40％増量キャンペーン”なども利益を押し上げました。一方、中東情勢悪化による原油価格の高騰について、会見に出席し