かつて「美容整形」といえば女性のもの、あるいは特別に美意識が高い層が受けるものというイメージが強かった。しかし、2026年現在、美容クリニックの景色は一変している。待合室では、多くの女性たちに混じって、男子大学生風の若者やスーツ姿のビジネスマンをみかけることも当たり前となった。今、日本の男性たちは何を求め、なぜ美容医療に踏み切るのか。人気クリニックの院長らへの取材をもとに、その最前線に迫る。【写真】