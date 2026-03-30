女優、永野芽郁（26）のマネジャーが29日にインスタグラムを更新。フォト＆スタイルブックの発売を告知した。マネジャーは「フォト＆スタイルブックスペシャルBOX『MAGNOLIE』6月21日(日)発売決定」と発表し、永野の近影を投稿した。続けて「いつも応援して頂いてる皆さまへ感謝の想いを閉じ込めた、特別なフォト＆スタイルブックの2冊構成になっております！」と永野の思いをつづった。この投稿にフォロワーからは「芽郁ちゃん！