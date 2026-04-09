モデルのアレッサンドラ・アンブロジオ(44)が、バリ島から投稿した最新の写真で結婚指輪をはめた指を披露したことから、婚約説が浮上している。これに伴い、写真家バック・パーマーとの交際にも再び注目が集まっている。 【写真】バリの景色に映えすぎるトップモデル気になる指輪キラリ写真も アレッサンドラは2日、インスタグラムに「バリ…夜明け」というキャプションを添えたビキニ姿の写真を数枚投稿し、