ブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。チームは3-4で敗れたが、苦しい投球でも試合を作り、デーブ・ロバーツ監督から称賛が送られた。大谷は初回に2安打を許してピンチを迎えるも、岡本和真を100.1マイル（約161キロ）の剛速球で空振り