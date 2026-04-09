2026年3月24日(火)からスターバックスのペットボトルコーヒー”スターバックス® GRAB&GO”シリーズがリニューアル発売しました♪豊かなコーヒーの香りやコク、深煎りのコーヒーの余韻が楽しめる500mlペットボトル入りのコーヒー。気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーが楽しめます!”GRAB&GO”シリーズ