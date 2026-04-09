三重県内の県立高校に通っていた男子生徒が4年前に自殺した問題で、三重県のいじめ調査委員会は8日、一見知事に答申を行い「調査の結果、いじめの事実は認められなかった」とする調査報告書を提出しました。この問題は、2022年2月に県立高校に通っていた当時2年生の男子生徒が自殺したもので、3年前、県教育委員会の審議会は「自殺につながるいじめは確認されなかった」とする調査報告書をまとめました。その後、男子生徒の保護者