俳優の永野芽郁（26）が20日、約8カ月ぶりとなるInstagramのフィード投稿を行い、最新ショットを公開した。【映像】永野芽郁、8カ月ぶりの投稿（複数カット）前回の投稿は2025年7月31日、出演した映画『かくかくしかじか』が海外の映画祭に参加したことを伝えるもので、現地の様子を披露していた永野。永野芽郁、約8カ月ぶりの最新ショットを公開それから約8カ月後、2026年3月20日の投稿では、笑顔の絵文字を添えて、自撮り