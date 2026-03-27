「わざわざ自ら発信するのはどうかと……」少し呆れながら話すのは、芸能記者だ――。20日、女優の永野芽郁（26）が自身のインスタグラムを更新。笑顔の絵文字と写真数枚を投稿した。「美しい風景の写真とともに、永野さんの近影もアップされていたのですが、その激変したビジュアルが大きな話題となりました。“赤髪のボブ”という斬新なヘアスタイルを披露し、ストーリーズでは永野さんにとって“初めての挑戦だった”などと明か