女優・永野芽郁（26）の写真集「フォト＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』」が6月21日に発売されることが発表され、話題になっている。【こちらも読む】二股不倫騒動から9カ月…永野芽郁イメチェン復活大作戦のもくろみと、変わらぬ“中身”への評判インスタグラムに投稿された写真は、2025年末に公開されたNetflix映画「僕の狂ったフェミ彼女」（26年公開）の先行カットのショートとは一転。茶のロングヘアで、半開