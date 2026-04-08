自転車の“青切符制度”開始で車道走行の徹底が求められる中、神奈川県警のSNS投稿が波紋を呼んでいる。“歩道走行可”の例外や道路整備の遅れなど、新ルールの運用をめぐり現場と制度のズレが浮き彫りになっている。神奈川県警のSNS投稿が物議自転車の“青切符制度”導入から、約1週間。8日、東京・目黒区では、たくさんの自転車が来ていたが、しっかりと車道を走っていた。歩道に入ると自転車を降りて歩いて押していた女性も。6