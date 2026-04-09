7回から救援したドレイヤーは1/3回で3安打2失点「カウント不利が響いた」【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースのジャック・ドレイヤー投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦の7回から2番手として救援し、1/3回で3安打2失点を喫した。「感覚自体はとても良かった。もちろん勝ちパターンで任させてもらえるのは嬉しいし、チームの勝利のために自分ができる限りのことをしたいと思って