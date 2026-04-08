プロボクサーの鈴木なな子選手は4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。写真を公開したところ「格闘技界の野口衣織」「思った以上に衣織さんそっくりでびっくり」と話題を集めています。【写真】「格闘技界の野口衣織」と話題の美人プロボクサー「まじ一瞬勘違いした」鈴木選手は「今日は応援よろしくお願いします」とつづり、自身のソロショットを投稿。会場に入る前の様子でしょうか。カメラに向かって穏やかな表情でピースサイン