「明らかに今じゃないですよね」驚きながら話すのは、芸能プロ関係者だ――。30日、女優の永野芽郁（26）がフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE（マグノリエ）』を6月21日に発売することが発表された。多くのメディアで同写真集の告知が行われ、永野本人からのコメントも寄せられた。以下はその抜粋だ。《「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。 揺るがずに空を