グーグルのPixelシリーズで、もっとも人気のあるのが廉価モデルのAシリーズ。上位モデル譲りのパフォーマンスながら、ところどころでコストダウンしていて手に取りやすいのが魅力です。 4月14日に発売されるPixel 10a。パフォーマンスは大きく伸びていない一方で、カメラコーチなどの新機能には対応する また、先代の「Pixel 9a」からは、デザインも上位モデルから変え、カメラ部