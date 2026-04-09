誰にとっても欠かせない水道ですが、その料金は地域によって大きな開きがあります。今後気になるのは水道施設の老朽化で、値上げに踏み切る自治体も出てきました。一方で、広域の水道企業団を設立することでコストと料金を抑えている地域もあります。■平均の水道料金が最高なのは青森県森圭介アナウンサー「新年度を迎えました。引っ越ししたり、新しい場所で生活を始めたりという方も多いかもしれません。私たちの生活に欠かせ