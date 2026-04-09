札幌・中央警察署は2026年4月9日、札幌市に住む無職の少年（19）を不同意わいせつの疑いで逮捕したと発表しました。少年は3月30日午前6時前、札幌市中央区南8条西9丁目の路上で、面識のない、20代の女性の下半身を触った疑いが持たれています。少年はその後、逃走していましたが、防犯カメラなどの捜査から逮捕に至ったということです。調べに対し少年は容疑を認めているということです。4月6日にも、札幌市中央区南8条西7丁目の路