おととい夕方、愛知県津島市の施設内で、男子中学生2人が男性を殴る蹴るなどしてケガをさせ、財布を奪ったとして逮捕されました。 【写真を見る】｢誰の女に手を出してるんだ｣ 14歳の少年2人 24歳会社員にケガさせ財布など奪った疑いで逮捕 男性と一緒にいた女性が少年を呼び出す… 愛知 逮捕されたのは、大治町に住む14歳の少年と、中国籍で津島市に住む14歳の少年の2人です。 2人はおととい午後6時頃、津島市の津島児童科学館