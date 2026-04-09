停戦が発表されてからおよそ1日が経つ中、イランメディアが「停戦後、初めて船舶がホルムズ海峡を通過した」と報じました。【映像】ホルムズ海峡の様子イラン国営放送は、8日、「許可を得て停戦後、初めて船舶がホルムズ海峡を通過した」と伝えました。詳細は明らかにしていません。また、ロイター通信によりますと、イラン高官の話として、イランが9日か10日にホルムズ海峡を限定的かつ管理された形で開放する可能性がある