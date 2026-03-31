3月29日、女優の永野芽郁が、自身のインスタグラムを更新。フォト&スタイルブック『MAGNOILE』の発売を告知した。【写真】「カッコ良すぎる」と言わしめたポーカー大会出場中の田中圭永野芽郁田中圭の現在地「本作は6月21日に発売予定で、価格は5,000円（税別）。永野さんはインスタグラムで《メイトの皆さんに届けたい一心で作りました。久しぶりのイベントでお会いできることも楽しみにしています》と綴り、メイト（ファ