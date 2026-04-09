元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（35）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。総監督時代の“叱り方”を振り返った。【写真】「かっこいいの分かる」“15歳年上夫”と夫婦ショット公開の高橋みなみこの日は「届く叱り方」についてトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から、AKB48のリーダー時代について「そんな常識もないまま芸能界に入ってきたよう