自転車の青切符導入から1週間が過ぎました。街中を見ると、逆走はちょっと減ったのかなという印象もあります。青切符を巡って今、ある投稿が物議を醸しています。自転車の青切符制度導入から約1週間。8日、東京・目黒区では自転車がしっかりと車道を走っていて、歩道に入ると自転車を降りて歩いて押していました。6日の青山通りでも、多くの自転車が止まっている車を避けて走行する様子が。その一方で、自転車がバスの前に出てきて