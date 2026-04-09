枕崎市の国道で8日夜、集団走行していた原付バイク同士が接触し、17歳の男子高校生が死亡しました。 枕崎警察署によりますと、8日午後11時ごろ、枕崎市岩戸町の国道226号で集団走行していた原付バイクのうち2台が接触しました。 この事故でバイクを運転していた枕崎市若葉町の高校生・竹島李柚さん(17)が腹などを強く打ち病院に搬送されましたが、およそ2時間半後に死亡しました。 死因は腹や胸などを損傷したことによる大量血