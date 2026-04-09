ガソリン価格は、政府の補助金効果で4週ぶりに170円を下回りました。資源エネルギー庁が発表した今週6日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、1リットルあたり167円40銭と前の週に比べ2円80銭値下がりしました。値下がりは3週連続です。中東情勢の悪化による原油高が続く中、政府が3月19日から再開した補助金の効果で、ガソリン価格は目標の170円を下回りました。一方、経済産業省は補助金が店頭価格に反映されているか確認