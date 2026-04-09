株式会社サイバーエージェントは2月6日に、26年第1四半期の連結決算を発表しました。連結売上高は前年同期比14.0%増の2,323億円、営業利益は181.8%増の233億円となり、売上・利益ともに第1四半期として過去最高を更新する、好調な滑り出しとなっています。サイバーエージェントのIP戦略の核であり最大の競争優位性でもある要素――『コンテンツ企業としての感性』と『インターネット企業として技術』を高いレベルで融合させている