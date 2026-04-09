うつ急増の裏に「腸内細菌」！？近年、メンタル不調を抱える現代人が急増。病気などを理由に働けなくなったときに支給される傷病手当金が’23年度は6000億円超と、ここ５年間で1.6倍に増えた。現代人の心の健康づくりは社会的な課題となっている。長年うつに苦しんだ末、食事を変えて“うつ抜け”したと話すのは、精神科医・産業医の宮島賢也医師だ。「研修医の頃から７年間、先の見えないうつ症状に苦しんできましたが、食事をガ