俳優の永野芽郁（26）が20日自身のインスタグラムを更新。昨年7月31日以来、約8ヶ月の投稿となり、近影が話題を集めている。【写真】「めちゃくちゃ似合いすぎてる」サプライズ投稿でファンを沸かせた永野芽郁の近影今年配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野はスマイルの絵文字とともに、自身のインスタを更新。星空や自然豊かな風景に加えて、赤く染められた髪をボブまで切った近影も公開した。