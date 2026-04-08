M―1王者・たくろうのきむらバンド（36）、赤木裕（34）が8日、大阪市内で開催された「NSC大ライブOSAKA2026」のMCを務めた。たくろうの木村はNSC大阪校36期、赤木は37期。16年にコンビ結成し、早くから期待された。昨年の「M―1グランプリ2025」では初めて決勝進出を果たし、優勝した。冒頭で、きむらが当日のMCの台本内容を暴露。「赤木が“こんな頼りない先輩ですみません”って書いてある」と明かすと客席は爆笑。「ボク