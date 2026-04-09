小学6年の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市の小学校で、防犯カメラの増設が決まりました。南丹市立園部小学校では、きょう入学式が行われ、教員や警察官らが見守るなか新入生らが登校しました。新入生の保護者「不安ですね、こわいので。防犯ブザーとか対応できることを考えていこうと思う」小学6年の安達結希さん（11）は先月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています