トランプ米大統領、NATOのルッテ事務総長（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、ホワイトハウスで北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談した。トランプ氏は米国の対イラン作戦に軍事同盟のNATOが非協力的だったとの不満を募らせ、脱退を検討すると言及してきた。レビット米大統領報道官は8日の記者会見で、トランプ氏が会談で脱退問題を協議する方向だと述べた。会談は報道陣に非公開