日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が２９日、都内で開かれた定時評議員会と臨時理事会を経て再任された。任期は２年で２期目。１期目を「会長の仕事を学ぶ２年間だった」と振り返った宮本会長。２期目ではＪＦＡの成長戦略に「五つの柱と三つの梁（はり）」を掲げ、自身は国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の理事就任を目指す意向を明かした。

「“事件は現場で起きている”。あれはほんまやなと」。映画「踊る大捜査線」の名せりふを引用し、実感を込めた。４７都道府県を回り、とにかく現場に足を運んだ１期目。３月の全日本Ｏ−３０（３０歳以上）女子サッカー大会（静岡県）では、優勝チームが普段は全体練習を行っていない実態も知った。

“会議室”では見えなかった“事件”も解決へ、２期目は「挑戦と実行」を加速させる。軸となるのは女子戦略や都道府県サッカー協会の成長などを目指す「五つの柱」と、組織・人財戦略などの「三つの梁」。基盤を強固にし、成長を促進する。

国際的な地位向上も目指す。１期目就任時に掲げた女子Ｗ杯の２０３１年大会招致は大陸ローテーションの兼ね合いで実現せず。最短となる３９年大会の招致は自身の影響力が鍵を握ることも理解しており、来春のＦＩＦＡ理事選立候補を視野に入れる。学びを生かす２期目がスタートした。