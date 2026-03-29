2026年7月放送開始！新作TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』キービジュアル第2弾とプロモーションビデオ第2弾を公開！

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1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。

2026年3月28日（土）より開幕した世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」（東京ビッグサイト）開催に際し、TVアニメ最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のキービジュアル第2弾、プロモーションビデオ第2弾を新たに公開した。

キービジュアル第2弾は全身義体のサイボーグである主人公・草薙素子と、AI搭載型思考戦車・フチコマが描かれたもので、本作でキャラクターデザイン・総作画監督をつとめる半田修平による描き下ろし。士郎正宗による原作をはじめ過去の「攻殻機動隊」におけるアイコニックなビジュアルを体現したイラストになっている。

プロモーションビデオ第2弾は新たなアニメ本編映像で構成されたものとなっており、本作で描かれる個性的な公安９課・攻殻機動隊メンバーによる怒涛のアクションとドラマが垣間見えるものとなっている。

Illustration：半田修平

●作品情報

TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜よる11:00〜“火アニバル!!”枠にて2026年7月放送開始

原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）

監督：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城 塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽：小西 遼 YUKI KANESAKA

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：サイエンスSARU

©2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

関連リンク

TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』公式サイト

https://www.theghostintheshell-anime.jp/

『攻殻機動隊』公式グローバルサイト

https://theghostintheshell.jp