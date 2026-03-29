【埼玉県の人気スーパー銭湯】「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」は昭和レトロな雰囲気漂う施設。野天風呂でリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています
「非日常的な空間が館内に広がっており、入浴後もリラックスできる」
「野天風呂の雰囲気が良く、サウナや水風呂の設備もレベルが高いと思う」
「大宮駅から無料送迎バスが出ているためアクセスが良く、スタッフの接客も丁寧で居心地が良い」
▼アクセス
所在地：埼玉県さいたま市西区三橋5-1010
アクセス：大宮駅付近より無料送迎バスを運行
▼料金
大人1日券：980円（20時以降入館は880円）
子ども（小学6年生以下）：600円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」です。
「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」は昭和レトロな街並みを再現した温浴施設「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」は、昭和30年代の街並みをイメージしたレトロな雰囲気が特徴の施設です。開放感あふれる「野天風呂」をはじめとした多彩なお風呂が楽しめます。お食事処では「春そば」などの期間限定メニューや週替わりランチも提供されており、手もみやあかすりなどのリラクゼーション設備も充実しています。
「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」の口コミは？「野天湯元 湯快爽快 『湯けむり横丁』おおみや」には以下のような口コミが寄せられています。
「非日常的な空間が館内に広がっており、入浴後もリラックスできる」
「野天風呂の雰囲気が良く、サウナや水風呂の設備もレベルが高いと思う」
「大宮駅から無料送迎バスが出ているためアクセスが良く、スタッフの接客も丁寧で居心地が良い」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県さいたま市西区三橋5-1010
アクセス：大宮駅付近より無料送迎バスを運行
▼料金
大人1日券：980円（20時以降入館は880円）
子ども（小学6年生以下）：600円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)