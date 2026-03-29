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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

パスワードの管理って、何が正解かよく分からないという人も少なくないでしょう。高度化したセキュリティ対策は、一般の人にはかなり難しく感じられるようになりました。

SNS、クラウドツール、ネットバンキングなどのパスワードを使い回さないのが大事とは聞くものの……。

そんなパスワード難民に朗報です。

覚えるPINコードはひとつだけ。物理的にネットワークから切り離して「秘密鍵」を保持するので、ハッキングのリスクを大幅に軽減できる。そんなプロダクト「PUFido」がmachi-yaに登場しています。

物理デバイスでパスワードを分割保管

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現在、広く採用が進む認証規格である「FIDO2」。

「FIDO2」とは、“正規のウェブサイト（ドメイン）” と、“クラウド（サービス）側の公開鍵”、そして “クライアント（PCやスマホ）側の秘密鍵”、この3つが揃わないと認証されない仕組みのこと。

公開鍵を保持しているサーバー（クラウド）がハッキングされたとしても、秘密鍵がない以上、不正ログインが大幅に困難になる仕組みです。

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セキュリティキーデバイス「PUFido」は、そのFIDO2規格に則った認証方法を採用。しかも、物理的にネットワークから切り離される秘密鍵は、本体に内蔵された「PUFチップ」によって接続のたびに新しく生成される仕組み。「PUFido」がない状態でのログインは大幅に難しくなっています。

スマホとは、別系統でセキュリティを管理できるという点も、見逃せないポイント。同じスマホ上でログインとSMS認証を完結させるような、セキュリティ上あまり意味のない運用も、「PUFido」が対策の選択肢に。また、パスワード管理サービスと違って手元に物理的なキーを持つ形なので、“セキュリティを目で見て実感できる” ところも、大きなメリットとなっています。

アプリのインストール不要

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「PUFido」はアプリのインストールも不要で、覚えておくのは「PUFido」のPINコードだけでOK。当然ながら、PINコードを知らない第三者の手に「PUFido」が渡っても、不正利用されるリスクを大幅に低減できます。

サーバーが攻撃されても、「PUFido」本体を紛失してしまっても、不正アクセスのハードルが上がるセキュリティ。安心して複数パスワード管理の負担を減らすことができます。

逆に、「PUFido」を失くすと自分もログインできなくなってしまうので、予備の「PUFido」も用意しておくことが推奨されています。おトクな4個セットのリターンも用意されているので、ぜひ複数購入を検討してみてください。

クラウド全盛の今だからこそ

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「PUFido」は、USB-Cポートに挿せば電源が供給されるので充電不要。

Windows・macOS・Android・iOSの主要OSに対応し、Safariを含む主要ブラウザで快適に動作。主要なログインシーンをカバーしてくれます。

アカウントの乗っ取りや情報漏洩は、もはや誰にでも起こりうる日常のリスクになっています。自分のセキュリティを自分自身で守りたい人のためのセキュリティデバイス「PUFido」は、クラウドサービス全盛の今だからこそ求められる物理デバイスなのです。

セキュリティの知識に不安がある人でも、迷うことなく使い始めることができる「PUFido」は、現在machi-yaでのプロジェクトが終了間近となっています。

気になる人は、お早めに以下のリンク先で詳細をチェックしておきましょう！

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配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年3月31日（火）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

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