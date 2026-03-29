LiSAの新曲「YES」が、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌に決定！LiSAからの動画コメントも到着

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5月8日に公開される劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌に、LiSAの新曲「YES」が起用されることが決定。公開された本予告の中で、音源の一部が初解禁された。

■二度のTVシリーズOP担当に続き、『魔法科』とは三度目のタッグ！

LiSAが『魔法科高校の劣等生』シリーズの主題歌を担当するのは、TVアニメ第1シーズンのOPテーマ「Rising Hope」と、第3シーズンのOPテーマ「Shouted Serenade」に続き三度目となる。今回の主題歌担当にあたって、LiSAからもコメントが到着した。

また同時に、前述した劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の本予告や、第3弾キービジュアルも解禁。また第2弾特典付きムビチケカードの発売、完成披露上映会の開催が決定した他、来場者特典も情報が解禁。さらに、オリジナルサウンドトラックの発売も決定したので、ぜひ公式サイトなどで詳細をチェックしよう。