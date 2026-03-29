LiSAの新曲「YES」が、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌に決定！LiSAからの動画コメントも到着
5月8日に公開される劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌に、LiSAの新曲「YES」が起用されることが決定。公開された本予告の中で、音源の一部が初解禁された。
■二度のTVシリーズOP担当に続き、『魔法科』とは三度目のタッグ！
LiSAが『魔法科高校の劣等生』シリーズの主題歌を担当するのは、TVアニメ第1シーズンのOPテーマ「Rising Hope」と、第3シーズンのOPテーマ「Shouted Serenade」に続き三度目となる。今回の主題歌担当にあたって、LiSAからもコメントが到着した。
また同時に、前述した劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の本予告や、第3弾キービジュアルも解禁。また第2弾特典付きムビチケカードの発売、完成披露上映会の開催が決定した他、来場者特典も情報が解禁。さらに、オリジナルサウンドトラックの発売も決定したので、ぜひ公式サイトなどで詳細をチェックしよう。
■LiSA コメント全文
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌を私LiSAが担当します。
シリーズ楽曲を歌うのは今回で3回目。
みなさんと共に見届け、握りしめてきたメッセージのその先へ――
物語の続きは、深い雪が溶ける春に劇場公開です。
氷のように閉じ込めていた感情を、叫ぶように歌いました。作品とともにお楽しみください。
■映画情報
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』
5月8日（金）公開
【CAST】
司波達也：中村悠一
司波深雪：早見沙織
四葉真夜：斎藤千和
新発田勝成：小野大輔
津久葉夕歌：茅野愛衣
黒羽文弥：加藤英美里
黒羽亜夜子：内田真礼
桜井水波：安野希世乃
堤 琴鳴：若山詩音
堤 奏太：梅田修一朗
【STAFF】
原作：佐島 勤（電撃文庫刊）
原作イラスト：石田可奈
監督：ジミー ストーン
脚本：中本宗応（ライトワークス）
主題歌：LiSA「YES」
(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会
■LiSA リリース情報
2026.04.15 ON SALE
ALBUM『LACE UP』
■関連リンク
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」公式サイト
https://mahouka.jp/yotsuba/
「魔法科高校の劣等生」ポータルサイト
https://mahouka.jp/
LiSA OFFICIAL SITE
https://www.lxixsxa.com/
■【画像】劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』本予告場面カット 他
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』第3弾キービジュアル
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』オリジナルサウンドトラック ジャケット