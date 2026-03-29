キッチン入り口のテープ1本でピタリ停止「さすがボーダー・コリー！」 境界線を認識した愛犬の賢さに称賛の声続々
「キッチン入ったらだめだよーって言っても入って来るからマスキングテープを貼ったら、手前で止まってくれるようになった！！」
そんなコメントが添えられた一枚の写真が話題になっています。写っているのは、ボーダー・コリーの「ルーク」くん（5歳・男の子）。キッチンの入り口に貼られた一本のマスキングテープの手前で、ぴたりと足を止めています。
床に引いた一本のラインで行動が変わるとは――。ルークくんは「ここから先はダメ」ときちんと理解したようです。この投稿に2.6万件を超える“いいね”が殺到。「天才……！」「なんて賢い子」「お利口さん！！！！」など感動する声が寄せられています。飼い主のXユーザー・ボーダーのルークさん（@sakura_makura06）に話を聞きました。
「境目がわからない？」妻の一言で試した工夫
ーー撮影時の状況を教えてください。
「私がキッチンで料理をしていると、ルークがこちらに向かってくる気配がしたので、カメラを構えて待っていました。引っ越したばかりでキッチンに仕切りがなく、これまではストレッチ用のマットを立てて物理的にガードしていたのですが、閉め忘れると入ってきてしまっていました。
どうしたものかと考えていたとき、妻から『キッチンとの境目がわからないんじゃない？』と言われ、マスキングテープを貼ってみたところ、写真のように手前で止まってくれるようになりました」
ーーこの光景を見た感想は？
「すぐに理解してくれて驚きました。普段から理解が早く、とても助かっています」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「ルークはいつも通りの様子でした。現在は、止まってくれたときに褒めて、習慣として定着するようにしています」
ーーふだんはどのような性格の子ですか。
「好奇心旺盛で、飼い主が何をしているのかよく観察しています。以前、ケージを内側から開けたことがあって驚いたこともありました。最近は感情表現も豊かになり、コミュニケーションが取りやすくなってきました」
リプライ欄にはルークくんを称えるコメントがあふれ、あたたかい空気に包まれました。
「天才……！」
「なんて賢い子」
「忠誠心がすごい！！」
「お利口さん！！！！」
「聡明な顔つきをしておられる」
「さすがボーダーコリー！ 線には敏感！！」
「ワンコが賢いのです。素晴らしいワンコです」
「ボーダーがわかってるボーダーコリーさん！ 優秀！」
「ちゃんと境界線の認識が出来るんですね驚きました！ かわいい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）