「キッチン入ったらだめだよーって言っても入って来るからマスキングテープを貼ったら、手前で止まってくれるようになった！！」



【写真】「手は乗せてOK？ 」って聞いてる！？

そんなコメントが添えられた一枚の写真が話題になっています。写っているのは、ボーダー・コリーの「ルーク」くん（5歳・男の子）。キッチンの入り口に貼られた一本のマスキングテープの手前で、ぴたりと足を止めています。



床に引いた一本のラインで行動が変わるとは――。ルークくんは「ここから先はダメ」ときちんと理解したようです。この投稿に2.6万件を超える“いいね”が殺到。「天才……！」「なんて賢い子」「お利口さん！！！！」など感動する声が寄せられています。飼い主のXユーザー・ボーダーのルークさん（@sakura_makura06）に話を聞きました。



「境目がわからない？」妻の一言で試した工夫

ーー撮影時の状況を教えてください。



「私がキッチンで料理をしていると、ルークがこちらに向かってくる気配がしたので、カメラを構えて待っていました。引っ越したばかりでキッチンに仕切りがなく、これまではストレッチ用のマットを立てて物理的にガードしていたのですが、閉め忘れると入ってきてしまっていました。



どうしたものかと考えていたとき、妻から『キッチンとの境目がわからないんじゃない？』と言われ、マスキングテープを貼ってみたところ、写真のように手前で止まってくれるようになりました」



ーーこの光景を見た感想は？



「すぐに理解してくれて驚きました。普段から理解が早く、とても助かっています」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ルークはいつも通りの様子でした。現在は、止まってくれたときに褒めて、習慣として定着するようにしています」



ーーふだんはどのような性格の子ですか。



「好奇心旺盛で、飼い主が何をしているのかよく観察しています。以前、ケージを内側から開けたことがあって驚いたこともありました。最近は感情表現も豊かになり、コミュニケーションが取りやすくなってきました」



リプライ欄にはルークくんを称えるコメントがあふれ、あたたかい空気に包まれました。



「天才……！」

「なんて賢い子」

「忠誠心がすごい！！」

「お利口さん！！！！」

「聡明な顔つきをしておられる」

「さすがボーダーコリー！ 線には敏感！！」

「ワンコが賢いのです。素晴らしいワンコです」

「ボーダーがわかってるボーダーコリーさん！ 優秀！」

「ちゃんと境界線の認識が出来るんですね驚きました！ かわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）