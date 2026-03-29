『リブート』最終回 “早瀬”鈴木亮平＆“夏海”戸田恵梨香、最強夫婦を翻弄し続けた事件に終止符
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が29日の今夜放送される。
【写真】並ぶと似ている真北兄弟
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
■最終回あらすじ
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。
一方その頃、夏海（戸田）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
その後、合六は“100億”の受け渡しへと動き出す…。交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】並ぶと似ている真北兄弟
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。
一方その頃、夏海（戸田）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
その後、合六は“100億”の受け渡しへと動き出す…。交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。