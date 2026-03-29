【ネル（制服）】 2026年12月 発売予定 価格：25,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ネル（制服）」。こちらは、Yostarが運営するスマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、ミレニアムサイエンススクール所属で秘密組織「C&C」のリーダーでもある「美甘ネル」を立体化したものだ。

いつもはメイド服の上からスカジャンを羽織っているが、今回はミレニアムの制服を身につけた姿で再現されている。こちらもかなりラフなスタイルになっており、キャラクターの性格がよく出ている。ゲームや彼女のファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、ヘイロー部分を含む全高は約260mmだ

ややオレンジがかったショートヘアに、やけに主張が強い形をしたアホ毛など、絶妙なスタイルの髪型も見事に再現されているほか、頭の上には小さめのヘイローが浮かんでおり、この部分の情報量はかなり多めだ。

鋭く何かを見つめる瞳と、やや怒り気味に開いた口元など、ヤンキーっぽい独特の表情ながら、どこかかわいらしさも感じられる。耳には小さなピアスが付けられているなど、細部も手抜かりなく再現されている印象だ。少し角度を変えることで異なる表情が楽しめるのも、フィギュアならではの魅力である。

鋭くにらみを利かせているような表情だ

オレンジ色の髪も美しい

アホ毛にヘイローがくっついている!?

今回は制服姿で立体化されており、こちらもかなりラフな着こなしだ。白いシャツはボタンを留めずに身につけており、中には和を感じさせる花が描かれた黒いシャツを着ている。また首回りに通しただけの青いネクタイや、髪に付けられたアクセサリーなど、見た目も華やかだ。

シャツはボタンを留めないスタイルだ

髪にラベルのような飾りが付けられている

黒いバッグは意外にも普通だった

腰にパーカーを巻き付けているほか、下半身はプリーツスカートに赤と白のスニーカーという学生らしい姿になっている。よく見ると、片方の膝に絆創膏が貼られているあたりに、やんちゃな雰囲気が感じられて興味深い。

黒いパーカーを腰に巻いている

膝に絆創膏が貼られている

台座にはミレニアムサイエンススクールのロゴが描かれている

こちらの「ネル（制服）」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。すでに予約を締め切っているところも出てきているので、どうしても手に入れたいという人は今すぐ購入を済ませておくことをオススメする。

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