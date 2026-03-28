朝は寒いのに日中は暖かい。そんな寒暖差のある季節は毎朝コーディネートに悩むことも。「この時季は、1日をとおして快適に過ごせるかどうかを基準に服を選ぶことが増えます」と話します。今回は、そんなあみーさんが今の時季におすすめのGU「チノタックバレルパンツ」（2990円）を使って、気温差にも対応できる大人の着まわしコーディネートを紹介してくれました。

寒暖差に対応しやすい同系色でまとめたコーデで軽やかに

寒暖差のある季節は、がんばりすぎないカジュアルスタイルで。

【写真】気温が低めな日：軽アウターコーデ

チノタックバレルパンツはシンプルなトップスを合わせるだけでも自然とこなれた印象になります。白のインナーをレイヤードして、ほんのり抜け感をつくるのが私の定番です。

足元はスニーカーでラフにまとめると動きやすく、買い物や子どもとの外出など日常的にも取り入れやすいコーディネートに。

子どもたちとのお出かけは荷物が多いので、ロンシャンの大きいバッグで。日中暑くなってきたときは、ニットを脱いで肩がけすればオシャレに決まります。

＜コーディネートのポイント＞

・白インナーで軽さと清潔感をプラス

・スニーカーで気負わない雰囲気に

＜着用アイテム＞

・スウェット：ユニクロ

・白インナー：楽天

・パンツ：GU（チノタックバレルパンツ）

・バッグ：ロンシャン

・スニーカー：ヴァンズ

少し暖かい日は大人の肌見せで春らしさを

少し暖かい日は控えめな大人の肌見せで春気分。春らしさ全開の衿つきのニットカーディガンを合わせてチノパンツのカジュアルさに女性らしい上品さをプラスしました。

パンツに程よいボリュームがある分、トップスはコンパクトにまとめるのがスタイルアップのポイント。

パンプスは抜け感が出るようにメッシュ素材を選びました。バッグはプラダのヴィンテージのもの。ナイロン素材で軽やかです。黒は重い色ですが、素材感によって季節にマッチさせることができます。

＜コーディネートのポイント＞

・コンパクトトップスで全体バランスを調整

・重くない黒小物でコーデを引き締め

＜着用アイテム＞

・ニットカーデ：MACHATT

・パンツ：GU（チノタックバレルパンツ）

・バッグ：プラダ

・パンプス：H&M

さらに寒い日は軽アウターでモードに

気温が下がる日や風の強い日は、軽めのアウターを重ねたレイヤードスタイルを楽しみます。

レザージャケットは少し強い印象になりがちですが、チノ素材のパンツと合わせることで程よくカジュアルダウンできるのが好きなポイント。丸みのあるバレルシルエットがコーディネートに立体感を生み、色数を抑えても地味見えしません。

足元はスニーカーやフラットシューズで重心を下げると今っぽいバランスに仕上がります。

もし予想外に日中気温が上がったら、インナーにはシアーロンTを着ているので暑ければ1枚になれます。少し寒いけれど、子どもたちとアクティブに動くことになった！ なんてときは、肩がけしたスウェットを着て対応します。

＜コーディネートのポイント＞

・コンパクトトップスで全体バランスを調整

・重くない黒小物でコーデを引き締め

＜着用アイテム＞

・ジャケット：TAO

・スウェット：楽天

・インナー：coen

・パンツ：GU（チノタックバレルパンツ）

・バッグ：coen

・スニーカー：コンバース

「チノタックバレルパンツ」で毎朝のコーディネートがラクになる

今回着用したGUの「チノタックバレルパンツ」。私はベージュのMサイズを着用しています。タック入りのバレルシルエットで体のラインを拾いにくく、自然と体型カバーができるのがうれしい！

カジュアルからきれいめまで幅広く着まわせるので、寒暖差のある今の季節はとくに頼れる1本。ワードローブにあると毎朝のコーディネートがぐっとラクになります。

気温差が大きいときは、1本でさまざまな着こなしができるアイテムを選ぶことが大切だと感じています。GUの「チノタックバレルパンツ」は、トップスや小物次第で印象を変えられるので、忙しい毎日の強い味方。ぜひ自分らしいスタイリングで、春のおしゃれを楽しんでみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください