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天然素材で描く魅惑のインディゴブルー！とろける極上ムースとアプリコットジュレが溢れ出す至極のケーキ「デニム」制作に密着

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「幻想的なデニムブルーに包まれるケーキ！若き実力派パティシエの工房に密着！」と題した動画を公開しました。岡山県倉敷市児島にある洋菓子店「La Patisserie PIAGET（ピアジェ）」のパティシエ・有信氏に密着し、特産品を活かした美しく独創的なケーキの制作風景を紹介しています。



動画のハイライトは、店を代表する青いケーキ「デニム」の制作工程です。有信氏は、ムースを固めるゼラチンの量を極限まで減らし、より滑らかな口当たりを実現するこだわりを披露。ムースの中心にはアプリコットジュレを忍ばせ、ヘーゼルナッツとフィアンティーヌでサクサクとした食感をアクセントに加えています。



また、目を引く青いコーティング（グラサージュ）には、クチナシと海藻由来のリナブルーという天然着色料を使用。有信氏は「青色って人工的なって敬遠されることも分かってたんで、天然っていうことを伝えるとお客様も安心材料になる」と、見た目だけでなく安全性への配慮も語りました。児島の特産であるデニムと地元の塩を掛け合わせた、地元愛あふれる一品です。



他にも、赤いハート型の「エメ」や、辰年にちなんでスワンをドラゴンに見立てた黒いケーキ「黒龍」など、芸術的なケーキが次々と仕上がっていく様子は圧巻。職人の繊細な技術とアイデアが詰まったスイーツの世界を、ぜひ動画でご堪能ください。



【レシピ】

［材料］

・ムース生地

・バニラエキス

・野崎島の塩

・アプリコットジュレ

・ヘーゼルナッツ

・フィアンティーヌ

・チョコレートスポンジ（蓋用）

・天然着色料（クチナシ、リナブルー）

・グラサージュ液



［作り方］

1. バニラエキスと野崎島の塩を混ぜ合わせたものを、ムース生地に加える。

2. 丸いドーム型のシリコン型にムースを絞り入れる。

3. 中心に丸く抜いたアプリコットジュレを沈め入れる。

4. その上に、ヘーゼルナッツとフィアンティーヌを重ねて入れる。

5. チョコレートスポンジで蓋をし、表面を平らに整えてから冷凍庫でしっかりと冷やし固める。

6. クチナシとリナブルーの天然着色料を混ぜ合わせ、インディゴブルーのグラサージュ液を作る。

7. しっかりと固まったムースを型から外し、網の上に乗せて青いグラサージュ液を二度掛けして美しくコーティングする。

8. 仕上げにアプリコットをトッピングし、お店のロゴプレートを添えて完成。