人気SFサスペンスドラマ「X-ファイル」のリブート版で、主人公ふたりを演じる俳優が決定した。『TENET テネット』（2020）『イエスタデイ』（2019）のヒメーシュ・パテルが主演のひとりとして出演する。米などが報じた。

オリジナル版「X-ファイル」はFBI捜査官のモルダー（デイヴィッド・ドゥカヴニー）とスカリー（ジリアン・アンダーソン）が超常現象にまつわる事件を追うドラマで、全11シーズンと映画版2作が製作された。

『ブラックパンサー』シリーズや『罪人たち』（2025）のライアン・クーグラー監督が手がけるリブート版は、「数々の功績を築いてきた、性格のまったく異なるFBI捜査官2人が、長らく閉鎖されていた未解明現象を扱う部署に配属され、思いがけない絆を築く」ストーリー。

主役のふたりを演じるのは、ヒメーシュ・パテルと『ピアノ・レッスン』（2024）『ティル』（2022）のダニエル・デッドワイラー。モルダー＆スカリーとは異なるオリジナルキャラクターで、まったく新しい物語が描かれる。

John Sears https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Himesh_Patel_at_the_2024_Toronto_International_Film_Festival_2.jpg | Adam Chitayat https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danielle_Deadwyler_at_the_2024_Toronto_International_Film_Festival_3.jpg | Remixed by THE RIVER

日本での知名度こそ高くないが、パテルは監督の最新作『オデュッセイア』にも豪華キャストとともに出演しているほか、レオナルド・ディカプリオ主演『ドント・ルック・アップ』（2021）や、『エノーラ・ホームズの事件簿2』（2022）にも出演。リズ・アーメッド主演、の新作コメディドラマ「ベイト」にも登場している。

新「X-ファイル」は米Huluが手がけ、クーグラーの監督＆脚本によるパイロット版の制作が決定済み。製作総指揮にはオリジナル版のクリエイターであるクリス・カーターと、クーグラーの製作会社Proximity Mediaのセヴ・オハニアン＆ジンジ・クーグラーが就任した。

ショーランナーは「フレンズ＆ネイバーズ」（2025-）のジェニファー・エール。本作はオリジナル版と同じく、毎週登場するモンスターと、全体にまたがる陰謀の両方を盛り込む構想だという。

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