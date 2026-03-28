いつもの料理にたすだけで手軽にたんぱく質補給！ マイセンファインフード「ちょいたし たんぱく新習慣」

記事ポイント 亀田製菓グループのマイセンファインフードが「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズを新たに展開サラダにかける『サクサクたんぱく』とごはんに混ぜて炊く『ごはんでたんぱく』の2品2026年3月23日より全国のスーパーマーケットなどで販売中 亀田製菓グループのマイセンファインフードが「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズを新たに展開サラダにかける『サクサクたんぱく』とごはんに混ぜて炊く『ごはんでたんぱく』の2品2026年3月23日より全国のスーパーマーケットなどで販売中

亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフードが、「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズを新たに立ち上げています。

いつもの料理にたすだけで大豆由来のたんぱく質が手軽に摂れる『サクサクたんぱく』と『ごはんでたんぱく』の2品が、2026年3月23日に全国で発売されました。

マイセンファインフード「サクサクたんぱく」「ごはんでたんぱく」

商品名：サクサクたんぱく／ごはんでたんぱく発売日：2026年3月23日（月）価格：オープン販売チャネル：全国のスーパーマーケット、JOYGREEN公式サイト、玄米のマイセン公式ECサイト

マイセンファインフードは、2025年3月に『マシマシの種 ミンチタイプ』を発売しました。

さらに2025年9月には『マシマシの種 スライスタイプ』を展開し、即席めんに手軽にたんぱく質や食物繊維をプラスできる点が好評を得ています。

その反響を受け、さまざまなシーンでおいしくたんぱく質を摂取できる新シリーズとして「ちょいたし たんぱく新習慣」が誕生しています。

サクサクたんぱく

『サクサクたんぱく』は、いつものサラダにそのままかけるだけでたんぱく質が摂れる「大豆と玄米の香ばしクルトン」です。

玄米の配合を多くすることで大豆のクセを抑え、サクサクとした食感に仕上げられています。

1食分（10g）あたりたんぱく質5.7gと食物繊維1.3gを含み、油脂を使用していないため非常にヘルシーな素材となっています。

大豆と玄米由来の香ばしい風味で、サラダやスープのトッピングのほか、ヨーグルトに加えたりスナック感覚でそのまま食べたりと、さまざまな場面で活用できます。

チャック付きのパッケージで4回分が入っており、常備しておけば必要なときにすぐ使えます。

ごはんでたんぱく

『ごはんでたんぱく』は、ごはんを炊くときに加えるだけでたんぱく質が摂れる「大豆たんぱくの素」です。

お米1合あたり10gの使用で、たんぱく質6.8gを摂取できます。

ごはんと一緒に炊くことで大豆のクセがなくなり、食感もごはんと同程度の柔らかさに仕上がるため、毎日違和感なく食べ続けられます。

ほかの雑穀と混ぜたり、炊き込みご飯やピラフの具材として使ったりと、幅広い用途に対応しています。

チャック付きのパッケージで150g入りとなっており、好みの量で調整が可能です。

いつもの食卓にたすだけで大豆由来のたんぱく質を手軽にプラスできる、日々の健康をサポートするシリーズです。

『サクサクたんぱく』はサラダ・スープ・ヨーグルトなど多彩なメニューに合わせられます。

『ごはんでたんぱく』は炊飯時に混ぜるだけで、味や食感を変えずにたんぱく質を補えます。

マイセンファインフード「サクサクたんぱく」「ごはんでたんぱく」の紹介です。

よくある質問

Q. 『サクサクたんぱく』1食分でどのくらいのたんぱく質が摂れますか？

A. 1食分（10g）あたりたんぱく質5.7gと食物繊維1.3gを含んでいます。

油脂を使用していないヘルシーな素材です。

Q. 『ごはんでたんぱく』を入れるとごはんの味や食感は変わりますか？

A. ごはんと一緒に炊くことで大豆のクセがなくなり、食感もごはんと同程度の柔らかさになるため、毎日違和感なく食べ続けられます。

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