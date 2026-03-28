屋上には足湯テラスも! ついに完成する「高輪ゲートウェイシティ」に行ってきた - 新開業エリアの注目グルメは?

屋上には足湯テラスも! ついに完成する「高輪ゲートウェイシティ」に行ってきた - 新開業エリアの注目グルメは?