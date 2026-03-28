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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、福岡でセレクトショップを経営する45歳の男性にインタビューする動画を公開。開業資金やヴィンテージ品へのこだわりを語る中で、「貯金はほぼない」という独特の資産哲学を明かした。



男性はアパレルの道を25年歩んできたベテラン。セレクトショップの開業について、最初は小規模で始めたものの「それでも1000万」の資金が必要だったと振り返る。しかし、「できないって決めちゃうとできなくなっちゃうんで、やりたいことやり通すことだと思ってます」と、強い意志を持って事業を続けてきたと語った。



現在の収入については明言を避けたが、「車もたくさん買えて、ヴィンテージのハーレーもたくさん買えるっていうぐらい」と、笑顔で順調ぶりをうかがわせた。実際に、愛車としてランドクルーザー300やマスタング、バイクは1947年式のハーレーなどを所有しているという。



持ち物はヴィンテージ品へのこだわりが強く、カメラはライカの初期デジタルモデル「M9」、時計は1970年代のロレックス「GMTマスター」を愛用。この時計は購入当時160万円だったものが、現在では300万円ほどの価値になっていると明かした。



こうした経験からか、貯金について問われると「ほぼないです」と断言。現金で持つのではなく、価値が上がる可能性のあるヴィンテージ品などに「ものに変えてしまってることが多い」と説明。「急にお金がいる時になったら、時計1本売れば何百万円になる」と語り、現物資産として保有することが自身のリスク管理術であるとした。