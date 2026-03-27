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「平日死ぬほど遊びに行ってる」外資系コンサル勤務の1年目と「ずっと泣いていた」挫折体験を新卒同士が赤裸々告白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【26卒へ】「平日◯ぬほど遊んでる」1年目を終えた社会人たちのリアルを大公開！」と題した動画を公開。入社1年目を終えた若手社会人3名が、理想と現実のギャップやリアルな懐事情について、「平日死ぬほど遊びに行ってる」など、赤裸々な本音を語った。



動画では、住宅メーカー、広告代理店、外資系コンサルティング会社にそれぞれ勤務する3名が、この1年間を振り返った。住宅メーカーに勤める石本は、「好きなことをしたい」という思いからいまの会社を選んだと振り返る。外資系コンサルに勤める丸木は、入社前の激務というイメージに対して「想像してるコンサルよりかなりホワイト」と語り、「平日死ぬほど遊びに行ってる」と明かして周囲を驚かせた。



一方、広告代理店に勤めるたまえは、就職かボート競技を続けるかで迷った末、「成長の一択」でいまの会社に入社したと説明。現在は休日にボートのコーチも務めており、仕事とプライベートの両立を実現しているという。



また、話題が「お金事情」に移ると、丸木は「全然お金がなくて」と苦笑い。毎日のように友人たちと遊び、外食が多いため、クレジットカードの請求額が「毎月30万円を超える」と告白した。これに対し、たまえは、社会人になった直後は「リミッターが外れて使ってしまった」と自身の失敗を振り返りつつ、現在は「なるべくクレジットカードを使わない」と、デビットカードを活用した堅実な管理術を披露した。



動画の終盤では、社会人になって最も辛かった経験についても言及。丸木が自身の力不足に直面して「ずっと泣いていた」という苦労話や、たまえが多忙で趣味のランニングができずにストレスを感じたエピソードなど、1年目ならではの壁を乗り越えてきたリアルな姿が語られた。それぞれの価値観に合った働き方を模索する若手社会人たちの本音が、これから就職活動を迎える学生たちにとって大いに参考になる内容となっている。