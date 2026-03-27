超ときめき♡宣伝部が関西の推しグルメ＆地元の推しスポットを紹介！現体制ラストライブについての意気込みも
『すきっ！〜超ver〜』『最上級にかわいいの！』『超最強』などヒット曲を連発し、人気を不動のものにした6人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」(以下、とき宣)。2025年4月には結成10周年を迎えた。
【写真】2026年3月29日(日)でグループを卒業する杏ジュリアさん
今回、2026年3月4日にリリースされたニューアルバム『ときめきえがお』のキャンペーンに伴い、辻野かなみ・杏ジュリア・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉川ひよりのメンバー全員が大阪に登場。アルバムの話題はもちろん、関西や地元の推しグルメ＆スポット、春におでかけしたい場所について、アイドル・サポーターのポッター平井が直撃する。(2026年3月6日取材)
■話題沸騰中のとき宣は大阪でも早朝から大忙し！
――まずは自己紹介をお願いします。
【辻野かなみ】超ときめき♡ブルーの「かなみん」こと辻野かなみです。
【杏ジュリア】超ときめき♡パープルの「ジュリ」こと杏ジュリアです。
【坂井仁香】超ときめき♡レッドの「ひとちゃん」こと坂井仁香です。
【小泉遥香】超ときめき♡ピンクの「おはる」こと小泉遥香です。
【菅田愛貴】超ときめき♡レモンの「あきちゃん」こと菅田愛貴です。
【吉川ひより】超ときめき♡グリーンの「ひよりん」こと吉川ひよりです。
――メンバーの皆さんのことはニックネームで呼ばせていただきます。ひとちゃん、あきちゃんは今朝、関西の朝の人気番組『おはよう朝日です』に生出演されていましたが、いかがでしたか？
【坂井仁香】出演者の皆さんが優しくてアットホームな雰囲気でした。すごく楽しかったです。
【菅田愛貴】焼肉を食べたり、体操コーナーに参加したりと、目が覚めました(笑)。
――かなみん、ジュリは、選抜高校野球大会の特番『センバツLIVE！スペシャル 春にときめけ！みんなの甲子園〜抽選会速報〜』に生出演されていましたが、いかがでしたか？
【辻野かなみ】高校球児の皆さんのことをVTRで観させていただいたんですけど、寒い日も暑い日も練習に励んでいる姿や、親元を離れて頑張っている姿を見て、「すてきだなぁ」と心が熱くなりました。
【杏ジュリア】私たちの新曲『絶対的主人公』を選抜高校野球大会のMBS公式テーマソングに選んでいただいて、すごくうれしいです。VTRをたくさん観させていただいて、夢に向かって頑張っていることが伝わってきて、「かっこいいなぁ」と思いました。
――おはるとひよりんは、今日は生放送の番組出演はなかったと思いますが、どんな仕事をされていたんですか？
【吉川ひより】朝から雑誌『IDOL FILE』の撮影をしていました。
【小泉遥香】アイドルの衣装とはかけ離れた感じの個性的な衣装で、柄がちょっと違うんですけど、ほぼおそろいでした。
【吉川ひより】2人で表紙を担当させていただくので、楽しみにしていてください！
■関西の推しグルメ＆スポットは？
――今日はせっかく大阪に来ていただいたので、関西の推しグルメを教えてください。
【辻野かなみ】先ほど選抜高校野球大会の特番に出演させていただいたときに、差し入れで「こはく」という和菓子店のいちご大福をいただいたんですけど、いちごが甘くてお餅も柔らかくて、「こんなにおいしいいちご大福があったんだ！」と思いました。
【小泉遥香】大阪で「はなだこ」のたこ焼きを食べたことがあるんですけど、ネギがどっさり乗っていて、すごくおいしかったです。
【杏ジュリア】「551蓬莱」のレストランの海鮮揚げそばです。パリパリの太麺の上に海鮮のあんかけがのっているんですけど、それが大好きです。
【菅田愛貴】「551蓬莱」のレストランでゴマ団子を食べたんですけど、外がカリッカリ、中がとろっとろですごくおいしくて、ときめきました！あと、最近初めて「点天」の「ひとくち餃子」を買って帰ったんです。あのパリパリ感が最高においしくて、今回も東京に帰る前に2箱買って帰ろうと思っています。
【坂井仁香】大阪に「好EN」(コウエン)というお好み焼き店があって、前にジュリアとかなみんと3人で行ったことがあるんですけど、昨日、あきちゃんを連れて行きました。そのお店では、お好み焼きに粗塩を振りかけて食べるんですけど、新感覚ですごくおいしいです。ほかにも「もっちり豆腐」とか、「アボカドとマスカットのナムル」とかおしゃれな一品料理もいろいろあります。醤油ベースの焼きそばにもハマりましたね。
【吉川ひより】この間、あきちゃんと京都に行って、「あぶり餅」を初めて食べました。「かざりや」というお店で15本ぐらい食べたんですけど、おいしすぎて、隣にある「一和」というお店のあぶり餅と食べ比べしたくてハシゴしました(笑)。
――ライブで大阪に行く機会も多いと思いますが、ケータリングにあったら特にテンションが上がるグルメはなんですか？
【菅田愛貴】「りくろーおじさんの店」の「焼きたてチーズケーキ」が大好きです。
【吉川ひより】「焼きたてチーズケーキ」も、「551蓬莱」の豚まんや焼売もケータリングによくあるのですが、テンションが上がって無限に食べられます(笑)。
【坂井仁香】たこ焼きです。大阪で初めて塩味のたこ焼きを食べたとき、おいしすぎて感動しました！
【辻野かなみ】私もたこ焼きです。塩味が一番好きですね。
【杏ジュリア】私も塩味のたこ焼きです！お店の方にできたてのたこ焼きを作ってもらうとテンションが上がりますし、ライブに向けてのパワーになります。
【小泉遥香】この間、大阪のライブイベントに出演させていただいたときに、できたての「みるく饅頭 月化粧」を初めて食べました。通常はふんわり、しっとりしているんですけど、できたては皮がサックサクでした！
――関西の推しスポットや、行ってみたいスポットを教えてください。
【菅田愛貴】海遊館に行ったことがあるんですけど、アザラシがかわいかったです。垂直で寝ていました(笑)。大阪にあるレゴランド・ディスカバリー・センター大阪にも行ってみたいです。子どものころからレゴで遊ぶことが大好きなので。
【杏ジュリア】友達と神戸のハーバーランドに行ったことがあります。私は海とか、水を感じられる場所が大好きなので、お気に入りのスポットです。
【辻野かなみ】京都の鈴虫寺です。一年中鈴虫の音色が聴けるお寺なんですけど、そこに行ったとき、いい運気をもらえたような気がしました。
【坂井仁香】昨年、京都の貴船神社に行ったんですけど、すごくきれいで、歩いていて気持ちよかったという印象があります。いつか京都の川床で、すき焼きを食べてみたいです！
【吉川ひより】中学生のときに2回くらいユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って、そのあとはメンバーと1回行ったくらいで最近行けていないので、また行きたいです。
【小泉遥香】私もユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。情報番組のリポーターのお仕事で何度か行く機会があったんですけど、今度はプライベートでゆっくり楽しみたいです。『ジュラシック・パーク』のアトラクションに乗りたいです。
■地元の推しグルメ＆スポットや、春におでかけしたい場所は？
――それぞれの地元や出身地の、推しグルメやスポットも教えてください。
【菅田愛貴】東京スカイツリーです。子どものころから何度も行っているので、案内できると思います(笑)。
【杏ジュリア】お台場です。ワンちゃんを飼っているんですけど、犬と一緒に行ける焼肉店もあって犬に優しい場所なので、家族で出かけることが多いですね。
【坂井仁香】神奈川県は観光スポットが多くて迷うんですけど…箱根ですね。温泉とか「黒たまご」とか、ほかにもおいしいお店がたくさんあるので、ぜひ箱根に行ってみてほしいです！
【吉川ひより】千葉県で自然を感じたい人には、マザー牧場と東京ドイツ村がおすすめです。
【辻野かなみ】埼玉県秩父市にある三峯神社です。山道を登っていくんですけど、空気もきれいで、パワースポットになっています。あと、川越で食べ歩きをするのもいいですよ。
【小泉遥香】埼玉県も含めて、関東にはたくさん店舗があるんですけど、「日高屋」という中華料理店です。私は週2で通うぐらい大好きで、ずっと推していたんですけど、関西には日高屋がないことを知ってびっくりしました(笑)。関西のファンの方が関東に来てくださったときに、「今から日高屋に行ってきます」って報告してくれることがうれしいです。
――春におでかけしたい場所はありますか？
【辻野かなみ】お花見に行きたいです。この間、お仕事で台北に行ったときにスターバックスでタンブラーを買ったので、そこに飲み物を入れて、桜の下で優雅な時間を過ごしたいです。
【杏ジュリア】私もお花見に行きたいです。2〜3年前、初めて新宿御苑に行ったんですけど、そこにいる全員が桜を見ることを目的に来ていて、桜の美しさをみんなで共有している気がしてすごくいいなぁと思いました。
【小泉遥香】お花見だと、浅草に行くことが多くて、隅田川沿いの桜を見るのが好きです。浅草付近でおにぎりや和食を食べるのもいいですね。
【吉川ひより】埼玉県幸手市にある桜の名所・幸手権現堂桜堤によく行きます。そこの桜まつりの屋台にはしまきがあって、はしまきの屋台を見つけると絶対に食べるくらい大好きなので、はしまきを食べに行きたいです。あと、いちご狩りにも行きたいですね。
【坂井仁香】長野県の白馬村によく行くんですけど、まだ雪が積もっている山に桜が咲いている景色がすごくきれいなので、今年の春も白馬村に行きたいです。
【菅田愛貴】私は御朱印を集めているんですけど、行きたい神社が福井県に2カ所あるので、福井県に行きたいです。
■ニューアルバムのリード曲『笑顔で超感謝』MV撮影秘話
――3月4日にニューアルバム『ときめきえがお』がリリースされました！通常盤には12曲収録されています。アルバム全体の聴きどころは？
【坂井仁香】10周年イヤーを締め括るアルバムなので、10年間の感謝の気持ちを詰め込んでいます。
【吉川ひより】まさに10周年イヤーを締め括るのにぴったりなアルバムに仕上がったと思います。
【菅田愛貴】前向きな曲が多くて、聴いているだけでも自己肯定感が上がるはずです！
【小泉遥香】どの曲もポジティブなメッセージが含まれているところが、とき宣らしいなと思います。すごくキラキラしたアルバムが完成したと思います。
【辻野かなみ】とき宣らしいかわいい曲はもちろん、かっこいい曲も、青春曲も収録されているところを楽しんでいただきたいです。
【杏ジュリア】今までのとき宣らしさもありつつ、新しいとき宣もお届けすることができたんじゃないかなと思います。
――リード曲『笑顔で超感謝』の推しポイントは？
【小泉遥香】タイトル通り笑顔で感謝の気持ちを届ける曲で、ポジティブなメッセージがたくさん入っているんですけど、どこか切なさや儚さも感じられる曲です。
【坂井仁香】とき宣らしい明るい曲なんですけど、この曲をライブで歌ったら、涙が止まらなくなってしまうんじゃないかと思っています。ちゃんと最後まで歌えるように頑張りたいです。
【菅田愛貴】ファンの皆さんへの感謝の気持ちと、「これからもよろしくお願いします！」という私たちの前向きな気持ちが込められている曲なので、たくさん聴いていただけたらと思います。
【辻野かなみ】ファンの皆さんと掛け合いできるポイントがたくさんあって、絶対にライブで盛り上がると思うので、披露するのがすごく楽しみです。
【杏ジュリア】ポジティブで明るくて、感謝の気持ちを届けている曲なので、皆さんが感謝を伝えたい人にも届けてほしいなと思います。
【吉川ひより】あきちゃんの歌唱パートで「未来が明るくてまぶしいよ」という歌詞があるんですけど、これからの私たちを予言しているかのように感じました。明るい未来が楽しみになる楽曲です。
――『笑顔で超感謝』のMVの見どころや、お気に入りのシーンは？
【坂井仁香】制服姿はレアになってきていると思うので、ぜひ注目してほしいです。横浜で撮影したんですけど、とき宣のデビューの地である横浜で10周年イヤーを締め括るMVを撮影できて、エモいなぁと思いました。
【吉川ひより】横浜に来たときには、私たちが撮影した場所を巡ってほしいです。
【菅田愛貴】MVの最後にサプライズスペシャルゲストで、グループの公式マスコットキャラクター「パブりん」が登場するんですけど、そのシーンを撮影したときは、メンバーみんなで「パブりーん！」って叫んでいました。パブりんも含めた“7人”でMVを撮影できてうれしかったです。
【辻野かなみ】私もパブりんが登場するシーンがお気に入りです。制服のシーンもあるんですけど、ジュリアが加入して初めてのMVでも制服を着ていて、そのMVとリンクする部分もあって、エモい気持ちになりました。
【杏ジュリア】6人で横一列になって制服姿で歩いているシーンがお気に入りです。オフショットを見ても青春感がすごくて、みんなの笑顔や表情が本当にいいなぁと思います。私の卒業発表があってから撮影したんですけど、みんなと一緒に過ごす時間の大切さを、それぞれがより噛みしめていた日だったんじゃないかなと思います。
――MV撮影時の裏話はありますか？
【菅田愛貴】制服のシーンで黄色い風船を持っていたんですけど、気づいたら風船が空にプカプカ浮かんでいました。「あー飛んでいっちゃったー！」って思いながらずっと見ていたんですけど、割れずに天まで届いていて、「何かいいことありそう」って思いました！
【坂井仁香】とき宣には「1年に1回は制服を着る」という謎のルールがあるんですけど、今回初めて、スタッフさんから「制服着るけど大丈夫？」って許可取りみたいなことをされましたね。
【小泉遥香】私も同じです。スタッフさんから、すごく深刻な相談みたいな雰囲気で呼び出されて、「制服着るけど大丈夫？」って言われて切なくなりました(笑)。
【辻野かなみ】紺色の制服を着ているんですけど、どの制服を着るか、私とひよりんとおはるの3人で事前にフィッティングをしたんです。私は茶色のブレザーの制服を推していて、それに決まりそうな雰囲気が漂っていたのに、撮影当日に現場に着いたらフィッティングのときにはなかった制服が用意されていて、「あれ？茶色のブレザーは？」みたいなことがありました(笑)。
【小泉遥香】けっこうな時間フィッティングしたのに、全く採用されず…。イメージと違ったみたいですね(笑)。
【杏ジュリア】私は、サプライズで誕生日のお祝いをしていただきました。『超最強』のMV撮影のときはかなみんの誕生日が近くて、バースデーケーキをもらっていたことを思い出して、『笑顔で超感謝』のMV撮影当日の朝から「今日ケーキもらえるかな？」って言っていたんです(笑)。撮影が終わったあと、大きなチョコレートのケーキをもらえてすごくうれしかったです。おはるも私よりちょっと前に誕生日だったんですけど、なぜか私よりひと回り小さいケーキをもらっていたのがおもしろかったです(笑)。
【辻野かなみ】実はその話の裏話もあって…。もともとスタッフさんがケーキを用意してくださっていたんですけど、撮影の数日前にジュリアの卒業発表があって、「お祝いしていいのか？」という話になって一度ケーキをキャンセルしたんです。
【杏ジュリア】えっ！そうだったの？
【辻野かなみ】だけど、ジュリアがケーキを楽しみにしているという情報をスタッフさんが聞いて、「やっぱりお祝いしないと！」って急いでケーキを手配してくれたんですね。私とほかのメンバーは、2人のケーキのサイズが違うことに「これは大丈夫なのか？」と思っていたんですけど、ジュリアは「ジュリアのケーキ大きい！」って無邪気に喜んでいて、おはるは「ケーキをもらえただけでうれしい！」という感じだったから、ケンカにならなくてよかったと思っていました(笑)。
■現体制ラストライブで届けたい想い
――3月28日(土)・29日(日)の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて、ワンマンライブ「ときめき♡春の晴れ舞台2026」が開催されます。意気込みを聞かせてください。
【小泉遥香】現体制では最後のライブなので、10年間の集大成を見せたいです。
【辻野かなみ】ファンの皆さんに「とき宣の未来も楽しみになった！」と思ってもらえるようなライブをお届けできるように頑張りたいと思います。
【坂井仁香】6人での最後のライブになるので、1分、1秒を大切にしたいと思います。この春から私たちも新たな一歩を踏み出しますし、新生活が始まるファンの方も多いと思うので、そんな皆さんの背中を押せるように、勇気を与えられたらうれしいですね。
【菅田愛貴】「ついに来たか…」という感覚なんですけど、まずは自分自身が楽しむことを大切にして、ファンの皆さんも楽しんでいただいて、これから先のとき宣にもワクワクしてもらえるようなライブをしたいです。
【杏ジュリア】私はアイドルとしての集大成を見せたいので、パフォーマンス中は笑顔で、絶対泣かずに、楽しいライブにしたいです。ファンの皆さんにも、あとから振り返ったときに「あのとき、泣いたよね」よりも、「あのとき、楽しかったよね」という思い出を残してほしいと思っています。
【吉川ひより】ジュリアの未来と、とき宣を続ける5人の未来の両方に、皆さんが希望を持って「これからも応援したいな」と思ってもらえるライブを届けられるように頑張ります。
――最後に、読者の皆さんに向けてのメッセージをお願いします。
【小泉遥香】ウォーカープラスの読者の皆さんは、おでかけが大好きだと思います。とき宣の曲の中にはおでかけにぴったりな曲もたくさんあるので、とき宣の曲を聴いていただけたらうれしいです！
【吉川ひより】いつかとき宣のライブにもぜひ来てください。私たちは必ず皆さんをときめかせます！
【杏ジュリア】ニューアルバムの『ときめきえがお』を聴いて、お気に入りの曲を見つけていただいて、これからも応援していただけたらうれしいです。
【菅田愛貴】いつも応援ありがとうございます。これからとき宣のことを好きになっていただけたら、そのハートを逃さないように頑張ります！これからも温かく見守ってください。
【辻野かなみ】とき宣の楽曲は、たくさんの方々の背中を押したり、ときめきでいっぱいにできると思うので、楽曲を聴いていただいて皆さんの心がときめきであふれたらいいなと思います。
【坂井仁香】とき宣は常に夢や目標を持って、キラキラした日々を過ごしています。もしとき宣を応援していただけたら、ときめきいっぱいの日々になると思いますので、応援よろしくお願いします！
取材・文・撮影＝ポッター平井
＜ポッター平井・プロフィール＞
構成作家・ライター。ラジオ番組の構成を担当し、WEB媒体などでインタビュー記事やライブレポートの執筆も行う。毎月開催中のトークライブ「アイドル無双」ではMCも担当。松田聖子さんの“輝き”に魅せられて以来、30年以上アイドルを応援し続けるアイドル・サポーター。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】2026年3月29日(日)でグループを卒業する杏ジュリアさん
今回、2026年3月4日にリリースされたニューアルバム『ときめきえがお』のキャンペーンに伴い、辻野かなみ・杏ジュリア・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉川ひよりのメンバー全員が大阪に登場。アルバムの話題はもちろん、関西や地元の推しグルメ＆スポット、春におでかけしたい場所について、アイドル・サポーターのポッター平井が直撃する。(2026年3月6日取材)
■話題沸騰中のとき宣は大阪でも早朝から大忙し！
――まずは自己紹介をお願いします。
【辻野かなみ】超ときめき♡ブルーの「かなみん」こと辻野かなみです。
【杏ジュリア】超ときめき♡パープルの「ジュリ」こと杏ジュリアです。
【坂井仁香】超ときめき♡レッドの「ひとちゃん」こと坂井仁香です。
【小泉遥香】超ときめき♡ピンクの「おはる」こと小泉遥香です。
【菅田愛貴】超ときめき♡レモンの「あきちゃん」こと菅田愛貴です。
【吉川ひより】超ときめき♡グリーンの「ひよりん」こと吉川ひよりです。
――メンバーの皆さんのことはニックネームで呼ばせていただきます。ひとちゃん、あきちゃんは今朝、関西の朝の人気番組『おはよう朝日です』に生出演されていましたが、いかがでしたか？
【坂井仁香】出演者の皆さんが優しくてアットホームな雰囲気でした。すごく楽しかったです。
【菅田愛貴】焼肉を食べたり、体操コーナーに参加したりと、目が覚めました(笑)。
――かなみん、ジュリは、選抜高校野球大会の特番『センバツLIVE！スペシャル 春にときめけ！みんなの甲子園〜抽選会速報〜』に生出演されていましたが、いかがでしたか？
【辻野かなみ】高校球児の皆さんのことをVTRで観させていただいたんですけど、寒い日も暑い日も練習に励んでいる姿や、親元を離れて頑張っている姿を見て、「すてきだなぁ」と心が熱くなりました。
【杏ジュリア】私たちの新曲『絶対的主人公』を選抜高校野球大会のMBS公式テーマソングに選んでいただいて、すごくうれしいです。VTRをたくさん観させていただいて、夢に向かって頑張っていることが伝わってきて、「かっこいいなぁ」と思いました。
――おはるとひよりんは、今日は生放送の番組出演はなかったと思いますが、どんな仕事をされていたんですか？
【吉川ひより】朝から雑誌『IDOL FILE』の撮影をしていました。
【小泉遥香】アイドルの衣装とはかけ離れた感じの個性的な衣装で、柄がちょっと違うんですけど、ほぼおそろいでした。
【吉川ひより】2人で表紙を担当させていただくので、楽しみにしていてください！
■関西の推しグルメ＆スポットは？
――今日はせっかく大阪に来ていただいたので、関西の推しグルメを教えてください。
【辻野かなみ】先ほど選抜高校野球大会の特番に出演させていただいたときに、差し入れで「こはく」という和菓子店のいちご大福をいただいたんですけど、いちごが甘くてお餅も柔らかくて、「こんなにおいしいいちご大福があったんだ！」と思いました。
【小泉遥香】大阪で「はなだこ」のたこ焼きを食べたことがあるんですけど、ネギがどっさり乗っていて、すごくおいしかったです。
【杏ジュリア】「551蓬莱」のレストランの海鮮揚げそばです。パリパリの太麺の上に海鮮のあんかけがのっているんですけど、それが大好きです。
【菅田愛貴】「551蓬莱」のレストランでゴマ団子を食べたんですけど、外がカリッカリ、中がとろっとろですごくおいしくて、ときめきました！あと、最近初めて「点天」の「ひとくち餃子」を買って帰ったんです。あのパリパリ感が最高においしくて、今回も東京に帰る前に2箱買って帰ろうと思っています。
【坂井仁香】大阪に「好EN」(コウエン)というお好み焼き店があって、前にジュリアとかなみんと3人で行ったことがあるんですけど、昨日、あきちゃんを連れて行きました。そのお店では、お好み焼きに粗塩を振りかけて食べるんですけど、新感覚ですごくおいしいです。ほかにも「もっちり豆腐」とか、「アボカドとマスカットのナムル」とかおしゃれな一品料理もいろいろあります。醤油ベースの焼きそばにもハマりましたね。
【吉川ひより】この間、あきちゃんと京都に行って、「あぶり餅」を初めて食べました。「かざりや」というお店で15本ぐらい食べたんですけど、おいしすぎて、隣にある「一和」というお店のあぶり餅と食べ比べしたくてハシゴしました(笑)。
――ライブで大阪に行く機会も多いと思いますが、ケータリングにあったら特にテンションが上がるグルメはなんですか？
【菅田愛貴】「りくろーおじさんの店」の「焼きたてチーズケーキ」が大好きです。
【吉川ひより】「焼きたてチーズケーキ」も、「551蓬莱」の豚まんや焼売もケータリングによくあるのですが、テンションが上がって無限に食べられます(笑)。
【坂井仁香】たこ焼きです。大阪で初めて塩味のたこ焼きを食べたとき、おいしすぎて感動しました！
【辻野かなみ】私もたこ焼きです。塩味が一番好きですね。
【杏ジュリア】私も塩味のたこ焼きです！お店の方にできたてのたこ焼きを作ってもらうとテンションが上がりますし、ライブに向けてのパワーになります。
【小泉遥香】この間、大阪のライブイベントに出演させていただいたときに、できたての「みるく饅頭 月化粧」を初めて食べました。通常はふんわり、しっとりしているんですけど、できたては皮がサックサクでした！
――関西の推しスポットや、行ってみたいスポットを教えてください。
【菅田愛貴】海遊館に行ったことがあるんですけど、アザラシがかわいかったです。垂直で寝ていました(笑)。大阪にあるレゴランド・ディスカバリー・センター大阪にも行ってみたいです。子どものころからレゴで遊ぶことが大好きなので。
【杏ジュリア】友達と神戸のハーバーランドに行ったことがあります。私は海とか、水を感じられる場所が大好きなので、お気に入りのスポットです。
【辻野かなみ】京都の鈴虫寺です。一年中鈴虫の音色が聴けるお寺なんですけど、そこに行ったとき、いい運気をもらえたような気がしました。
【坂井仁香】昨年、京都の貴船神社に行ったんですけど、すごくきれいで、歩いていて気持ちよかったという印象があります。いつか京都の川床で、すき焼きを食べてみたいです！
【吉川ひより】中学生のときに2回くらいユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って、そのあとはメンバーと1回行ったくらいで最近行けていないので、また行きたいです。
【小泉遥香】私もユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。情報番組のリポーターのお仕事で何度か行く機会があったんですけど、今度はプライベートでゆっくり楽しみたいです。『ジュラシック・パーク』のアトラクションに乗りたいです。
■地元の推しグルメ＆スポットや、春におでかけしたい場所は？
――それぞれの地元や出身地の、推しグルメやスポットも教えてください。
【菅田愛貴】東京スカイツリーです。子どものころから何度も行っているので、案内できると思います(笑)。
【杏ジュリア】お台場です。ワンちゃんを飼っているんですけど、犬と一緒に行ける焼肉店もあって犬に優しい場所なので、家族で出かけることが多いですね。
【坂井仁香】神奈川県は観光スポットが多くて迷うんですけど…箱根ですね。温泉とか「黒たまご」とか、ほかにもおいしいお店がたくさんあるので、ぜひ箱根に行ってみてほしいです！
【吉川ひより】千葉県で自然を感じたい人には、マザー牧場と東京ドイツ村がおすすめです。
【辻野かなみ】埼玉県秩父市にある三峯神社です。山道を登っていくんですけど、空気もきれいで、パワースポットになっています。あと、川越で食べ歩きをするのもいいですよ。
【小泉遥香】埼玉県も含めて、関東にはたくさん店舗があるんですけど、「日高屋」という中華料理店です。私は週2で通うぐらい大好きで、ずっと推していたんですけど、関西には日高屋がないことを知ってびっくりしました(笑)。関西のファンの方が関東に来てくださったときに、「今から日高屋に行ってきます」って報告してくれることがうれしいです。
――春におでかけしたい場所はありますか？
【辻野かなみ】お花見に行きたいです。この間、お仕事で台北に行ったときにスターバックスでタンブラーを買ったので、そこに飲み物を入れて、桜の下で優雅な時間を過ごしたいです。
【杏ジュリア】私もお花見に行きたいです。2〜3年前、初めて新宿御苑に行ったんですけど、そこにいる全員が桜を見ることを目的に来ていて、桜の美しさをみんなで共有している気がしてすごくいいなぁと思いました。
【小泉遥香】お花見だと、浅草に行くことが多くて、隅田川沿いの桜を見るのが好きです。浅草付近でおにぎりや和食を食べるのもいいですね。
【吉川ひより】埼玉県幸手市にある桜の名所・幸手権現堂桜堤によく行きます。そこの桜まつりの屋台にはしまきがあって、はしまきの屋台を見つけると絶対に食べるくらい大好きなので、はしまきを食べに行きたいです。あと、いちご狩りにも行きたいですね。
【坂井仁香】長野県の白馬村によく行くんですけど、まだ雪が積もっている山に桜が咲いている景色がすごくきれいなので、今年の春も白馬村に行きたいです。
【菅田愛貴】私は御朱印を集めているんですけど、行きたい神社が福井県に2カ所あるので、福井県に行きたいです。
■ニューアルバムのリード曲『笑顔で超感謝』MV撮影秘話
――3月4日にニューアルバム『ときめきえがお』がリリースされました！通常盤には12曲収録されています。アルバム全体の聴きどころは？
【坂井仁香】10周年イヤーを締め括るアルバムなので、10年間の感謝の気持ちを詰め込んでいます。
【吉川ひより】まさに10周年イヤーを締め括るのにぴったりなアルバムに仕上がったと思います。
【菅田愛貴】前向きな曲が多くて、聴いているだけでも自己肯定感が上がるはずです！
【小泉遥香】どの曲もポジティブなメッセージが含まれているところが、とき宣らしいなと思います。すごくキラキラしたアルバムが完成したと思います。
【辻野かなみ】とき宣らしいかわいい曲はもちろん、かっこいい曲も、青春曲も収録されているところを楽しんでいただきたいです。
【杏ジュリア】今までのとき宣らしさもありつつ、新しいとき宣もお届けすることができたんじゃないかなと思います。
――リード曲『笑顔で超感謝』の推しポイントは？
【小泉遥香】タイトル通り笑顔で感謝の気持ちを届ける曲で、ポジティブなメッセージがたくさん入っているんですけど、どこか切なさや儚さも感じられる曲です。
【坂井仁香】とき宣らしい明るい曲なんですけど、この曲をライブで歌ったら、涙が止まらなくなってしまうんじゃないかと思っています。ちゃんと最後まで歌えるように頑張りたいです。
【菅田愛貴】ファンの皆さんへの感謝の気持ちと、「これからもよろしくお願いします！」という私たちの前向きな気持ちが込められている曲なので、たくさん聴いていただけたらと思います。
【辻野かなみ】ファンの皆さんと掛け合いできるポイントがたくさんあって、絶対にライブで盛り上がると思うので、披露するのがすごく楽しみです。
【杏ジュリア】ポジティブで明るくて、感謝の気持ちを届けている曲なので、皆さんが感謝を伝えたい人にも届けてほしいなと思います。
【吉川ひより】あきちゃんの歌唱パートで「未来が明るくてまぶしいよ」という歌詞があるんですけど、これからの私たちを予言しているかのように感じました。明るい未来が楽しみになる楽曲です。
――『笑顔で超感謝』のMVの見どころや、お気に入りのシーンは？
【坂井仁香】制服姿はレアになってきていると思うので、ぜひ注目してほしいです。横浜で撮影したんですけど、とき宣のデビューの地である横浜で10周年イヤーを締め括るMVを撮影できて、エモいなぁと思いました。
【吉川ひより】横浜に来たときには、私たちが撮影した場所を巡ってほしいです。
【菅田愛貴】MVの最後にサプライズスペシャルゲストで、グループの公式マスコットキャラクター「パブりん」が登場するんですけど、そのシーンを撮影したときは、メンバーみんなで「パブりーん！」って叫んでいました。パブりんも含めた“7人”でMVを撮影できてうれしかったです。
【辻野かなみ】私もパブりんが登場するシーンがお気に入りです。制服のシーンもあるんですけど、ジュリアが加入して初めてのMVでも制服を着ていて、そのMVとリンクする部分もあって、エモい気持ちになりました。
【杏ジュリア】6人で横一列になって制服姿で歩いているシーンがお気に入りです。オフショットを見ても青春感がすごくて、みんなの笑顔や表情が本当にいいなぁと思います。私の卒業発表があってから撮影したんですけど、みんなと一緒に過ごす時間の大切さを、それぞれがより噛みしめていた日だったんじゃないかなと思います。
――MV撮影時の裏話はありますか？
【菅田愛貴】制服のシーンで黄色い風船を持っていたんですけど、気づいたら風船が空にプカプカ浮かんでいました。「あー飛んでいっちゃったー！」って思いながらずっと見ていたんですけど、割れずに天まで届いていて、「何かいいことありそう」って思いました！
【坂井仁香】とき宣には「1年に1回は制服を着る」という謎のルールがあるんですけど、今回初めて、スタッフさんから「制服着るけど大丈夫？」って許可取りみたいなことをされましたね。
【小泉遥香】私も同じです。スタッフさんから、すごく深刻な相談みたいな雰囲気で呼び出されて、「制服着るけど大丈夫？」って言われて切なくなりました(笑)。
【辻野かなみ】紺色の制服を着ているんですけど、どの制服を着るか、私とひよりんとおはるの3人で事前にフィッティングをしたんです。私は茶色のブレザーの制服を推していて、それに決まりそうな雰囲気が漂っていたのに、撮影当日に現場に着いたらフィッティングのときにはなかった制服が用意されていて、「あれ？茶色のブレザーは？」みたいなことがありました(笑)。
【小泉遥香】けっこうな時間フィッティングしたのに、全く採用されず…。イメージと違ったみたいですね(笑)。
【杏ジュリア】私は、サプライズで誕生日のお祝いをしていただきました。『超最強』のMV撮影のときはかなみんの誕生日が近くて、バースデーケーキをもらっていたことを思い出して、『笑顔で超感謝』のMV撮影当日の朝から「今日ケーキもらえるかな？」って言っていたんです(笑)。撮影が終わったあと、大きなチョコレートのケーキをもらえてすごくうれしかったです。おはるも私よりちょっと前に誕生日だったんですけど、なぜか私よりひと回り小さいケーキをもらっていたのがおもしろかったです(笑)。
【辻野かなみ】実はその話の裏話もあって…。もともとスタッフさんがケーキを用意してくださっていたんですけど、撮影の数日前にジュリアの卒業発表があって、「お祝いしていいのか？」という話になって一度ケーキをキャンセルしたんです。
【杏ジュリア】えっ！そうだったの？
【辻野かなみ】だけど、ジュリアがケーキを楽しみにしているという情報をスタッフさんが聞いて、「やっぱりお祝いしないと！」って急いでケーキを手配してくれたんですね。私とほかのメンバーは、2人のケーキのサイズが違うことに「これは大丈夫なのか？」と思っていたんですけど、ジュリアは「ジュリアのケーキ大きい！」って無邪気に喜んでいて、おはるは「ケーキをもらえただけでうれしい！」という感じだったから、ケンカにならなくてよかったと思っていました(笑)。
■現体制ラストライブで届けたい想い
――3月28日(土)・29日(日)の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて、ワンマンライブ「ときめき♡春の晴れ舞台2026」が開催されます。意気込みを聞かせてください。
【小泉遥香】現体制では最後のライブなので、10年間の集大成を見せたいです。
【辻野かなみ】ファンの皆さんに「とき宣の未来も楽しみになった！」と思ってもらえるようなライブをお届けできるように頑張りたいと思います。
【坂井仁香】6人での最後のライブになるので、1分、1秒を大切にしたいと思います。この春から私たちも新たな一歩を踏み出しますし、新生活が始まるファンの方も多いと思うので、そんな皆さんの背中を押せるように、勇気を与えられたらうれしいですね。
【菅田愛貴】「ついに来たか…」という感覚なんですけど、まずは自分自身が楽しむことを大切にして、ファンの皆さんも楽しんでいただいて、これから先のとき宣にもワクワクしてもらえるようなライブをしたいです。
【杏ジュリア】私はアイドルとしての集大成を見せたいので、パフォーマンス中は笑顔で、絶対泣かずに、楽しいライブにしたいです。ファンの皆さんにも、あとから振り返ったときに「あのとき、泣いたよね」よりも、「あのとき、楽しかったよね」という思い出を残してほしいと思っています。
【吉川ひより】ジュリアの未来と、とき宣を続ける5人の未来の両方に、皆さんが希望を持って「これからも応援したいな」と思ってもらえるライブを届けられるように頑張ります。
――最後に、読者の皆さんに向けてのメッセージをお願いします。
【小泉遥香】ウォーカープラスの読者の皆さんは、おでかけが大好きだと思います。とき宣の曲の中にはおでかけにぴったりな曲もたくさんあるので、とき宣の曲を聴いていただけたらうれしいです！
【吉川ひより】いつかとき宣のライブにもぜひ来てください。私たちは必ず皆さんをときめかせます！
【杏ジュリア】ニューアルバムの『ときめきえがお』を聴いて、お気に入りの曲を見つけていただいて、これからも応援していただけたらうれしいです。
【菅田愛貴】いつも応援ありがとうございます。これからとき宣のことを好きになっていただけたら、そのハートを逃さないように頑張ります！これからも温かく見守ってください。
【辻野かなみ】とき宣の楽曲は、たくさんの方々の背中を押したり、ときめきでいっぱいにできると思うので、楽曲を聴いていただいて皆さんの心がときめきであふれたらいいなと思います。
【坂井仁香】とき宣は常に夢や目標を持って、キラキラした日々を過ごしています。もしとき宣を応援していただけたら、ときめきいっぱいの日々になると思いますので、応援よろしくお願いします！
取材・文・撮影＝ポッター平井
＜ポッター平井・プロフィール＞
構成作家・ライター。ラジオ番組の構成を担当し、WEB媒体などでインタビュー記事やライブレポートの執筆も行う。毎月開催中のトークライブ「アイドル無双」ではMCも担当。松田聖子さんの“輝き”に魅せられて以来、30年以上アイドルを応援し続けるアイドル・サポーター。
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