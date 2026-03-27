HANA、新曲「Bad Girl」が配信開始 パフォーマンスビデオも今夜公開
7人組ガールズグループHANAの新曲「Bad Girl」が、きょう27日に配信を開始した。午後9時にはパフォーマンスビデオもプレミア公開される。
【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバー
「Bad Girl」は、6日より放映されているApple『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに起用されており、CM公開と同時にSNSで「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」「CMを何回も見てしまう」という歓喜と期待の声が上がっていた。さらに同曲は、開催中の1stツアー『BORN TO BLOOM』でも披露されており、配信リリース日が解禁されると同時に期待の声は高まっていた。
「Bad Girl」に込められているのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、ポップロック調のサウンドとメロディで届ける少しビターなロックラブソングとなっている。
今回のパフォーマンスビデオは、花が四方に散りばめられた空間の中、バンドセットを背にしたHANAのメンバーが、青春をイメージさせる衣装や演出と合わせて、爽快さを全面に表したパフォーマンスを見せる。
自由でエネルギッシュな内容となっている一方で、要所には歌詞にあるような迷いの感情もメンバーの表情に垣間見え、メンバーそれぞれの細かい動きや表情にも注目だ。
【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバー
「Bad Girl」は、6日より放映されているApple『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに起用されており、CM公開と同時にSNSで「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」「CMを何回も見てしまう」という歓喜と期待の声が上がっていた。さらに同曲は、開催中の1stツアー『BORN TO BLOOM』でも披露されており、配信リリース日が解禁されると同時に期待の声は高まっていた。
今回のパフォーマンスビデオは、花が四方に散りばめられた空間の中、バンドセットを背にしたHANAのメンバーが、青春をイメージさせる衣装や演出と合わせて、爽快さを全面に表したパフォーマンスを見せる。
自由でエネルギッシュな内容となっている一方で、要所には歌詞にあるような迷いの感情もメンバーの表情に垣間見え、メンバーそれぞれの細かい動きや表情にも注目だ。