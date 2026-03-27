ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のてるとくんが25日、活動9周年を迎えて、記念のソロの新曲「そくばきゅんらぶ」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開。あわせてTikTokでの投稿記念キャンペーンの実施も発表した。

新曲「そくばきゅんらぶ」は、アリス（ファン）への「重すぎる愛」を詰め込んだ、中毒性抜群のデジタルアッパーチューンだ。「愛ゆえの束縛」をテーマに、独占欲全開の歌詞と、自然と体が動いてしまう電子音多めのサウンドが融合して、聴く者を逃げ場のない「ユートピア」へと誘う一曲に仕上げた。てるとくんの甘い声でささやかれる「逃がさないよ」というフレーズと、エッジの効いたデジタルサウンドが生み出すギャップで、中毒性あふれる“そくばきゅん”な世界観を突き付けてくる。てるとくんは「これからも君との場所を守り続けるよ。ずーっと一緒にいようね！」と感謝した。

また、MV公開を記念して、TikTokでの投稿キャンペーンもスタート。4月8日までにTikTokで同曲の音源を使用して投稿した人の中から抽選で100人に、「てるとくん直筆サイン入り特製オリジナルカード」をプレゼントするという。「束縛（手錠）」をイメージしたキュートなサビの振り付けを踊って、推しに愛を届けるファンが続出しそうだ。